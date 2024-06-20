У Дніпрі невідомі у формі та балаклавах напали на військового

У Дніпрі на Кельнському бульварі люди у формі та балаклавах напали на добровольця та бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра "Сина" Павлова. Представник поліції Дніпропетровської області Ганна Старчевська заявила, що продовжуються слідчі дії для ідентифікації всіх осіб, повідомляє Ліга.net.

У розповсюджених мережею роликах видно, як люди у формі підійшли до Павлова, коли той гуляв центром міста з немовлям у колясці: вони оточили його та вдягнули на руки кайданки.

Паралельно один із чоловіків тримав сумку добровольця та обшукував її.

У місцевих Telegram-каналах пишуть, що невідомі люди можуть бути охороною нардепа Миколи Тищенка – той сьогодні як раз приїздив з візитом у Дніпро. За даними ресурсів міста, у Павлова з Тищенком могла бути словесна перепалка.

У відповідь на запитання видання, чи був причетний Тищенко до інциденту, речниця поліції сказала: "Ви бачили відео – там люди у балаклавах, тому треба час, щоб встановити їх особи".

Старчевська заявила, що відкрито два кримінальні провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження та статтею про незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

Основна мета сьогоднішнього приїзду Тищенка до Дніпра – боротьба з нелегальними офісами та ботофермами.