В Днепре неизвестные в форме и балаклавах напали на военного

В Днепре на Кельнском бульваре люди в форме и балаклавах напали на добровольца и бойца специального подразделения Kraken Дмитрия "Сына" Павлова. Представитель полиции Днепропетровской области Анна Старчевская заявила, что продолжаются следственные действия для идентификации всех лиц, сообщает Лига.net.

В распространенных сетью роликах видно, как люди в форме подошли к Павлову, когда тот гулял по центру города с младенцем в коляске: они окружили его и надели наручники.

Параллельно один из мужчин держал сумку добровольца и обыскивал ее.

В местных Telegram-каналах пишут, что неизвестные могут быть охраной нардепа Николая Тищенко – тот сегодня как раз приезжал с визитом в Днепр. По данным ресурсов города, у Павлова с Тищенко могла быть словесная перепалка.

В ответ на вопрос издания, был ли Тищенко причастен к инциденту, спикер полиции сказал: "Вы видели видео – там люди в балаклавах, поэтому нужно время, чтобы установить их личности".

Старчевская заявила, что открыто два уголовных производства по статье о преднамеренном легком телесном повреждении и статье о незаконном лишении свободы или похищении человека.

Основная цель сегодняшнего приезда Тищенко в Днепр – борьба с нелегальными офисами и ботофермами.