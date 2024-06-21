Безпілотники атакували Краснодарський край РФ: повідомляють про пожежу в Єйську

У ніч на п'ятницю у Краснодарському краї Росії місцеві пабліки повідомили про масовану атаку дронів. В районі аеродрому у Єйську, з якого окупанти активно бомблять Україну, видно пожежу, повідомляє Українська правда.

Жителі російського Єйська активно пишуть у соцмережах про вибухи в небі та публікують кадри, де можна побачити спалахи в небі. Після атаки БПЛА почалася сильна пожежа.

Місцеві мешканці також повідомляють про роботу протиповітряної оборони.

Крім того, повідомляється, що понад десять вибухів прогриміло в районі краснодарського селища Афіпський і адигейського селища Яблоновський. Військові Telegram-канали повідомляють про знищення понад 20 дронів.

Оперштаб Краснодарського краю офіційно повідомив, що одразу кілька муніципалітетів Краснодарського краю зазнали масованої атаки: Темрюкський район, Єйський і Сіверський райони.

Російська влада зазначила, що атаку безпілотників у Єйському районі відбито.