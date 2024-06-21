Беспилотники атаковали Краснодарский край РФ: сообщают о пожаре в Ейске

В ночь на пятницу в Краснодарском крае России местные паблики сообщили о массированной атаке дронов. В районе аэродрома в Ейске, с которого оккупанты активно бомбят Украину, виден пожар, сообщает Украинская правда.

Местные жители также сообщают о работе противовоздушной обороны.

Жители российского Ейска активно пишут в соцсетях о взрывах в небе и публикуют кадры, где можно увидеть вспышки в небе. После атаки БПЛА начался сильный пожар.

Кроме того, сообщается, что более десяти взрывов прогремело в районе краснодарского поселка Афипский и адыгейского поселка Яблоновский. Военные Telegram-каналы сообщают об уничтожении более 20 дронов.

Оперштаб Краснодарского края официально сообщил, что сразу несколько муниципалитетов Краснодарского края подверглись массированной атаке: Темрюкский район, Ейский и Северский районы.

Российские власти отметили, что атака беспилотников в Ейском районе отбита.