Курс валют НБУ на 21 червня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 21 червня 2024 року

Курс долара порівняно з 20 червня знизився до позначки 40.5184 за 1 долар.

Курс євро знизився до позначки 43.4276 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 23 коп. до 51.3814 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до позначки 45.4956 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до рівня 10.0505 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 40.518 400 EUR Євро 43.427 600 GBP Фунт стерлінгів 51.381 400 CHF Швейцарський франк 45.495 600 PLN Польський злотий 10.050 500

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.