Курс валют НБУ на 21 червня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 21 червня 2024 року
Курс долара порівняно з 20 червня знизився до позначки 40.5184 за 1 долар.
Курс євро знизився до позначки 43.4276 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подешевшав на 23 коп. до 51.3814 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився до позначки 45.4956 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився до рівня 10.0505 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|40.518 400
|EUR
|Євро
|43.427 600
|GBP
|Фунт стерлінгів
|51.381 400
|CHF
|Швейцарський франк
|45.495 600
|PLN
|Польський злотий
|10.050 500
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.