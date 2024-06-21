Close button

Курс валют НБУ на 21 червня

Курс валют НБУ на 21 червня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 21 червня 2024 року

Курс долара порівняно з 20 червня знизився до позначки 40.5184 за 1 долар.

Курс євро знизився до позначки 43.4276 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 23 коп. до 51.3814 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до позначки 45.4956 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до рівня 10.0505 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 40.518 400 --0.0197
EUR Євро 43.427 600 --0.1468
GBP Фунт стерлінгів 51.381 400 --0.2297
CHF Швейцарський франк 45.495 600 --0.3516
PLN Польський злотий 10.050 500 --0.0133

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

Новини

Популярні теми форуму

analytics