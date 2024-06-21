Курс валют НБУ на 21 июня
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 21 июня 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 20 июня, снизился до отметки 40.5184 за 1 доллар.
Курс евро снизился до отметки 43.4276 за 1 евро.
Фунт стерлингов подешевел на 23 коп до 51.3814 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка снизился до отметки 45.4956 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого понизился до уровня 10.0505 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|40.518400
|EUR
|Евро
|43.427600
|GBP
|Фунт стерлингов
|51.381400
|CHF
|Швейцарский франк
|45.495600
|PLN
|Польский злотый
|10.050500
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.