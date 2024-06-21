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Курс валют НБУ на 21 июня

Курс валют НБУ на 21 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 21 июня 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 20 июня, снизился до отметки 40.5184 за 1 доллар.

Курс евро снизился до отметки 43.4276 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 23 коп до 51.3814 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 45.4956 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого понизился до уровня 10.0505 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 40.518400 --0.0197
EUR Евро 43.427600 --0.1468
GBP Фунт стерлингов 51.381400 --0.2297
CHF Швейцарский франк 45.495600 --0.3516
PLN Польский злотый 10.050500 --0.0133

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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