Курс валют НБУ на 21 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 21 июня 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 20 июня, снизился до отметки 40.5184 за 1 доллар.

Курс евро снизился до отметки 43.4276 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 23 коп до 51.3814 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 45.4956 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого понизился до уровня 10.0505 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 40.518 400 EUR Евро 43.427 600 GBP Фунт стерлингов 51.381 400 CHF Швейцарский франк 45.495 600 PLN Польский злотый 10.050 500

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.