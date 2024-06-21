У МЗС пояснили зникнення підписів кількох країн під комюніке Саміту миру

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував ситуацію зі зникненням підписів деяких країн під комюніке Саміту миру, який відбувся на вихідних у Швейцарії. Про це він заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Європейська правда.

За його словами, швейцарські колеги включили до першого списку підписантів, який вони опублікували, деякі країни, які на той момент остаточно ще не підтвердили своє приєднання.

"І тому коли вони (ці країни – Ред.) звернулися й сказали: "Зачекайте, ми ще розглядаємо цей документ", бо він ще правився до останнього моменту на Саміті, їх зняли з цього списку" , – пояснив Кулеба.

Глава МЗС України також звернув увагу, що першими розганяти "хвилю" щодо відкликання підписів під комюніке почали російська пропаганда.

Водночас міністр не став говорити, які країни розглядають можливість підписання комюніке, зауваживши, що з його боку буде некоректно це озвучувати.

"Є декілька країн Африки, Латинської Америки, Карибського басейну, декілька країн з Океанії та Азії (можуть потенційно підписати рішення Саміту)" , – сказав Кулеба.

Нагадаємо, спершу підсумковий документ підтримали 80 країн і чотири організації, згодом три країни відкликали підпис, але долучилися держава Антигуа і Барбуда, Замбія, а також Організація американських держав і Вселенський патріархат.

В Офісі президента кажуть, що підсумковий документ Глобального саміту миру у Швейцарії можуть підтримати додаткові країни, які ще не приєднувались до нього.