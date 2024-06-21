В МИД объяснили исчезновение подписей нескольких стран под коммюнике Саммита мира

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал ситуацию с исчезновением подписей некоторых стран под коммюнике Саммита мира, который состоялся на выходных в Швейцарии. Об этом он заявил в эфире телемарафона, сообщает Европейская правда.

По его словам, швейцарские коллеги включили в первый список подписантов, который они опубликовали, некоторые страны, которые на тот момент окончательно еще не подтвердили свое присоединение.

"И поэтому когда они (эти страны – Ред.) обратились и сказали: "Подождите, мы еще рассматриваем этот документ", потому что он еще правился до последнего момента на Саммите, их сняли с этого списка" , – пояснил Кулеба.

Глава МИД Украины также обратил внимание, что первыми разгонять "волну" по отзыву подписей под коммюнике начали российская пропаганда.

В то же время министр не стал говорить, какие страны рассматривают возможность подписания коммюнике, отметив, что с его стороны будет некорректно это озвучивать.

"Есть несколько стран Африки, Латинской Америки, Карибского бассейна, несколько стран из Океании и Азии (могут потенциально подписать решение Саммита)" , – сказал Кулеба.

Напомним, сначала итоговый документ поддержали 80 стран и четыре организации, впоследствии три страны отозвали подпись, но присоединились государство Антигуа и Барбуда, Организация американских государств и Вселенский патриархат.

В Офисе президента говорят, что итоговый документ Глобального саммита мира в Швейцарии могут поддержать дополнительные страны, которые еще не присоединялись к нему.