ISW: ЗСУ відбили кілька позицій біля Вовчанська

Українські війська відбили кілька позицій на північний схід від міста Вовчанськ, водночас російські загарбники здійснили просування до каналу Сіверський Донець-Донбас у центральній частині Калинівки (на північ від Часового Яру). Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Укрінформ.

"Геолокаційні кадри, опубліковані 20 червня, показують, що нещодавно українські війська відбили кілька позицій на північний схід від Вовчанська та просунулися по вулиці Соборній у північній частині Вовчанська" , - йдеться у звіті.

Один з російських блогерів стверджує, що війська РФ завдали ударів по українських позиціях уздовж вулиць Гоголя та Олеся Досвітнього у центрі Вовчанська, але ISW не виявив свідчень зміцнення російських позицій у цьому районі. Аналітики припускають, що ЗСУ утримують позиції в цьому районі, попри попередні заяви росіян.

Також блогер стверджує, що російські війська захопили дві будівлі на території Вовчанського агрегатного заводу. ISW не виявив візуального підтвердження цього.

Інший російський блогер стверджував, що війська РФ займають позиції приблизно за 300 метрів від річки Вовча в районі Вовчанська. Ще один говорив, що російські сили просунулися на відстань до 1,55 кілометра у напрямку селища Тихе (безпосередньо на схід від Вовчанська). Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили російські атаки в районі Тихого, що підтверджує попередні російські повідомлення про те, що українські сили відвоювали цей населений пункт.

Представник української групи військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин повідомив, що зранку 20 червня російські атаки в районі Вовчанська стали менш інтенсивними.

На геолокаційних кадрах, опублікованих 19 червня, видно, що росіяни просунулися до берега каналу Сіверський Донець-Донбас у центральній частині Калинівки (на північ від Часового Яру) у районі, де канал йде під землею.

Аналітики роблять висновок, що якщо війська РФ зможуть належним чином скористатися цим наступом, вони зможуть атакувати Часів Яр з півночі та погрожувати українським позиціям у центрі міста без необхідності перетинати канали, щоб увійти до населеного пункту. Зазначається, що російські війська поки що не змогли перетнути канал у тому місці, де він проходить над землею в мікрорайоні Канал (схід Часового Яру).

Російські блогери також повідомляють про російські успіхи в районі каналу у Калинівці. Представник української групи військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин 20 червня зазначив, що війська РФ відновили піхотні фронтальні атаки на напрямку Часового Яру після того, як нещодавно зазнали більших втрат під час невдалих механізованих наступів.

Окрім того, 19 та 20 червня окупанти продовжували наступальні дії на Торецькому напрямку (на південний захід від Часового Яру і на захід від Горлівки), але підтверджених успіхів не мали.