ISW: ВСУ отбили несколько позиций возле Волчанска

Украинские войска отбили несколько позиций к северо-востоку от города Волчанск, в то же время российские захватчики совершили продвижение к каналу Северский Донец-Донбасс в центральной части Калиновки (к северу от Часового Яра). Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Укринформ.

"Геолокационные кадры, опубликованные 20 июня, показывают, что недавно украинские войска отбили несколько позиций к северо-востоку от Волчанска и продвинулись по улице Соборной в северной части Волчанска" , - говорится в отчете.

Один из российских блогеров утверждает, что войска РФ нанесли удары по украинским позициям вдоль улиц Гоголя и Олеся Досвитного в центре Волчанская, но ISW не обнаружил свидетельств укрепления российских позиций в этом районе. Аналитики предполагают, что ВСУ удерживают позиции в этом районе, несмотря на предварительные заявления россиян.

Также блогер утверждает, что российские войска захватили два здания на территории Волчанского агрегатного завода. ISW не обнаружил визуального подтверждения этого.

Другой российский блогер утверждал, что войска РФ занимают позиции примерно в 300 метрах от реки Волчья в районе Волчанска. Еще один говорил, что российские силы продвинулись на расстояние до 1,55 километра в направлении поселка Тихое (непосредственно восточнее Волчанска). Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отразили российские атаки в районе Тихого, что подтверждает предыдущие российские сообщения о том, что украинские силы отвоевали этот населенный пункт.

Представитель украинской группы войск "Хортица" подполковник Назар Волошин сообщил, что утром 20 июня российские атаки в районе Волчанска стали менее интенсивными.

На геолокационных кадрах, опубликованных 19 июня, видно, что россияне продвинулись к берегу канала Северский Донец-Донбасс в центральной части Калиновки (севернее Часового Яра) в районе, где канал идет под землей.

Аналитики заключают, что если войска РФ смогут должным образом воспользоваться этим наступлением, они смогут атаковать Часов Яр с севера и угрожать украинским позициям в центре города без необходимости пересекать каналы, чтобы войти в населенный пункт. Отмечается, что российские войска пока не смогли пересечь канал в том месте, где он проходит над землей в микрорайоне Канал (восток Часового Яра).

Российские блогеры также сообщают о российских успехах в районе канала в Калиновке. Представитель украинской группы войск "Хортица" подполковник Назар Волошин 20 июня отметил, что войска РФ возобновили пехотные фронтальные атаки на направлении Часового Яра после того, как недавно понесли большие потери во время неудачных механизированных наступлений.

Кроме того, 19 и 20 июня оккупанты продолжали наступательные действия на Торецком направлении (юго-западнее Часового Яра и западнее Горловки), но подтвержденных успехов не имели.