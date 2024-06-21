У Повітряних силах назвали цілі нічної атаки росіян

Росія намагалася атакувати критичну інфраструктуру України під час нічної атаки 21 червня. Проте всі ворожі ракети були знищені. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Всі чотири ракети було знищено. По Кіровоградській та Херсонській областях ворог здійснив пуски з першої ночі. Намагався традиційно вразити наші критичні об'єкти, однак нічого не вдалося" , - сказав він.

Речник наголосив, що цієї ночі ворог не застосував дрони-камікадзе. Проте захисники готуються до різних сценарії, які може використати ворог.

"Ресурси навіть у такої великої країни не є безлімітними. Крім того, на третій рік війни росіяни вже розуміють, що не так просто в деяких випадках атакувати об'єкти, оскільки ми також вживаємо заходів для убезпечення наших інфраструктурних об'єктів від нападів противника" , - наголосив Євлаш.

Як зазначи речник Повітряних сил, окупанти намагаються "промацувати" українську ППО. Тому ворог використовує різні методи - як комбіновані атаки, так і інші.