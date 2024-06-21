В Воздушных силах назвали цели ночной атаки россиян
Россия пыталась атаковать критическую инфраструктуру Украины во время ночной атаки 21 июня. Однако все вражеские ракеты были уничтожены. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
"Все четыре ракеты были уничтожены. По Кировоградской и Херсонской областях враг совершил пуски с часу ночи. Пытался традиционно поразить наши критические объекты, однако ничего не удалось", - сказал он.
Спикер подчеркнул, что этой ночью враг не применил дроны-камикадзе. Однако защитники готовятся к разным сценариям, которые может использовать враг.
"Ресурсы даже у такой большой страны не безлимитные. Кроме того, на третий год войны россияне уже понимают, что не так просто в некоторых случаях атаковать объекты, поскольку мы также принимаем меры для безопасности наших инфраструктурных объектов от нападений противника", - подчеркнул Евлаш.
Как отметил спикер Воздушных сил, оккупанты пытаются "прощупывать" украинскую ПВО. Поэтому враг использует разные методы - как комбинированные атаки, так и другие.
"Как вот этой ночью мы видели только управляемые ракеты. Иногда враг делает паузы, вообще не атакует. Поэтому это такая игра на истощение. Они пытаются найти слабые щели в то время, как мы пытаемся маневрировать имеющимися силами и средствами, чтобы отбивать эти атаки", - добавил он.