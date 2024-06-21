Україна продовжить працювати над зміною позиції Китаю – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Київ та Пекін продовжать розмову щодо припинення загарбницької війни, яку Росія веде проти України. Про це він говорив в ефірі телемарафону, повідомляє Європейська правда.

Коментуючи відсутність Китаю на Саміті миру у Швейцарії, глава МЗС висловив думку, що вирішальним фактором для КНР під час ухвалення цього рішення стала принципова позиція України, що там не буде РФ, оскільки, на думку Києва, це був би безрезультатний Саміт.

"Ми знаємо, що в Пекіні дуже уважно вивчають результати Саміту миру. Там побачили, наскільки вражаючим став його масштаб. І я переконаний, що у нас продовжиться розмова з Китаєм щодо припинення війни в Україні" , – переконаний Кулеба.

Міністр зазначив, що КНР постійно наголошує, що не вважає Україну ворожою державою та хоче миру, і це позиція, з якою можна працювати.