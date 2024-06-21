Украина продолжит работать над изменением позиции Китая – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Киев и Пекин продолжат разговор о прекращении захватнической войны, которую Россия ведет против Украины. Об этом он говорил в эфире телемарафона, сообщает Европейская правда.

Комментируя отсутствие Китая на Саммите мира в Швейцарии, глава МИД выразил мнение, что решающим фактором для КНР при принятии этого решения стала принципиальная позиция Украины, что там не будет РФ, поскольку, по мнению Киева, это был бы безрезультатный саммит.

"Мы знаем, что в Пекине очень внимательно изучают результаты Саммита мира. Там увидели, насколько впечатляющим стал его масштаб. И я убежден, что у нас продолжится разговор с Китаем о прекращении войны в Украине" , – убежден Кулеба.

Министр отметил, что КНР постоянно подчеркивает, что не считает Украину враждебным государством и хочет мира, и это позиция, с которой можно работать.