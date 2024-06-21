В Україні працює понад 500 поліцейських патрулів, які супроводжують ТЦК – міністр

Міністерство внутрішніх справ виділило 513 патрулів по всій країні для забезпечення процесу мобілізації. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, патруль не завжди супроводжуватиме співробітників військкоматів, а лише "за їхнім бажанням і по можливості".

"Ми ж не можемо стільки (для всіх груп ТЦК – ред.) патрулів організувати. У нас ще є реагування на злочини, на повідомлення по території держави. Тобто ми виділяємо кожного дня кількасот патрулів по території нашої держави для того, щоб працювати зі співробітниками ТЦК. На сьогодні кількість таких патрулів доходить до п'ятисот. ​Це максимально, що ми можемо сьогодні зробити. Я вам точно скажу – 513" , – повідомив Клименко.

Клименко також сказав, що під час супроводу співробітників ТЦК "усі дії як працівника ТЦК, так і працівника поліції, так і громадянина, обов'язково мають фільмуватися на бодікамеру поліцейського". Поліцейські, за словами міністра, мають виступати "арбітрами" в разі конфлікту між працівниками ТЦК і громадянами.

"Наприклад, коли працівник ТЦК хоче прийти до громадянина додому і вручити йому повістку, то вони повідомляють про це поліцію. Поліцейські завжди поруч для того, щоби уникнути цих порушень порядку – як з однієї, так і з іншої сторони. Поліцейський виступає арбітром" , – повідомив Клименко.

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