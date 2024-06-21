В Украине работает более 500 полицейских патрулей, сопровождающих ТЦК – министр

Министерство внутренних дел выделило 513 патрулей по всей стране для обеспечения процесса мобилизации. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, сообщает Радио Свобода.

По его словам, патруль не всегда будет сопровождать сотрудников военкоматов, а только "по их желанию и по возможности".

"Мы же не можем столько (для всех групп ТЦК – ред.) патрулей организовать. У нас еще есть реагирование на преступления, на сообщения по территории государства. То есть мы выделяем каждый день несколько сот патрулей по территории нашего государства для того, чтобы работать с сотрудниками ТЦК. На сегодняшний день количество таких патрулей доходит до пятисот. Это максимально, что мы можем сегодня сделать. Я вам точно скажу - 513" , - сообщил Клименко.﻿

Клименко также сказал, что во время сопровождения сотрудников ТЦК "все действия как работника ТЦК, так и работника полиции, так и гражданина обязательно должны сниматься на бодикамеру полицейского". Полицейские, по словам Министра, должны выступать "арбитрами" в случае конфликта между работниками ТЦК и гражданами.

"Например, когда работник ТЦК хочет прийти к гражданину домой и вручить ему повестку, они сообщают об этом полицию. Полицейские всегда рядом для того, чтобы избежать этих нарушений порядка – как с одной, так и с другой стороны. Полицейский выступает арбитром" , – сообщил Клименко.

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