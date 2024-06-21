Україна хоче провести наступний Саміт миру на Глобальному Півдні – МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ налаштований на те, щоб другий Саміт миру пройшов в одній із країн так званого Глобального Півдня. Про це він заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Європейська правда.

За його словами, серед варіантів, в якій країні може пройти другий Саміт миру, розглядається не тільки Саудівська Аравія, як одна з країн Глобального Півдня.

"Ми дійсно налаштовані на те, щоб другий Саміт пройшов в одній з країн так званого Глобального Півдня. І тут є декілька якісних й сильних гравців, які виявляють інтерес до проведення другого Саміту" , – зазначив Кулеба.

Глава МЗС зауважив, що час між першим і другим Самітами не буде порожнім, адже президент України Володимир Зеленський домовився з лідерами країн Європи, Латинської Америки, Африки про проведення у цей період тематичних заходів з кожного пункту Формули миру для формування переговорної позиції.