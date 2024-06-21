Украина хочет провести следующий Саммит мира на Глобальном Юге - МИД
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев настроен на то, чтобы второй Саммит мира прошел в одной из стран так называемого Глобального Юга. Об этом он заявил в эфире телемарафона, сообщает Европейская правда.
По его словам, среди вариантов, в которой стране может пройти второй Саммит мира, рассматривается не только Саудовская Аравия как одна из стран Глобального Юга.
"Мы действительно настроены на то, чтобы второй Саммит прошел в одной из стран так называемого Глобального Юга. И здесь есть несколько качественных и сильных игроков, проявляющих интерес к проведению второго Саммита", – отметил Кулеба.
Глава МИД отметил, что время между первым и вторым Саммитами не будет пустым, ведь президент Украины Владимир Зеленский договорился с лидерами стран Европы, Латинской Америки, Африки о проведении в этот период тематических мероприятий по каждому пункту Формулы мира для формирования переговорной позиции.
"Сейчас будет проходить очень большая работа для того, чтобы выйти на второй Саммит с максимально сильной позиции, которую будет поддерживать максимальное количество стран", – пояснил Кулеба.