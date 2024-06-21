Мінекономіки хоче внести зміни до постанови про бронювання від мобілізації

Кабінет міністрів України планує змінили постанову про бронювання військовозобов'язаних від мобілізації. Про це заявила перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко, її цитує народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Під час години запитань до уряду у Верховній раді Свириденко сказала, що зміни до постанови були внесені і може бути введено бронювання до 100% енергетиків та робітників військово-промислового комплексу.

Як повідомив депутат, Свириденко нічого не відповіла на запитання про аграріїв.

Нагадаємо, на початку червня Кабінет міністрів оновив правила бронювання від мобілізації військовозобов'язаних у державних органах, на критично важливих підприємствах для ЗСУ, функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення.

Кількість заброньованих у державних органах не може перевищувати 50% кількості військовозобов'язаних. Ліміти на кількість заброньованих не застосовуються щодо підприємств паливно-енергетичного комплексу та їх підрядників.