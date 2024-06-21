Минэкономики хочет внести изменения в постановление о бронировании от мобилизации

Кабинет министров Украины планирует изменить постановление о бронировании военнообязанных от мобилизации. Об этом заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко, ее цитирует народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Во время часа вопросов правительству в Верховной раде Свириденко сказала, что изменения в постановление были внесены и может быть введено бронирование до 100% энергетиков и работников военно-промышленного комплекса.

Как сообщил депутат, Свириденко ничего не ответила на вопрос об аграриях.

Напомним, в начале июня Кабинет министров обновил правила бронирования от мобилизации военнообязанных в государственных органах, критически важных предприятиях для ВСУ, функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения.

Количество забронированных в государственных органах не может превышать 50% военнообязанных. Лимиты на количество забронированных не применяются по отношению к предприятиям топливно-энергетического комплекса и их подрядчикам.