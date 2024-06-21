Уночі ЗСУ вдарили по місцях зберігання "Шахедів" – Генштаб

У ніч на 21 червня Сили оборони України завдали удару по місцях зберігання "Шахедів" та об'єктах підготовки безпілотників до запуску.

Про це повідомили﻿ в Генеральному штабі ЗСУ.

"Сьогодні вночі Сили оборони України завдали успішного удару по місцях зберігання та підготовки до застосування “Shahed-136/Герань-2”, навчальних корпусах, пунктах управління та зв’язку розрахунків цих БпЛА, що розташовані в Краснодарському краї. За результатами бойової роботи зафіксовано серію вибухів та пожежу з подальшою детонацією" , – йдеться в повідомленні.

Також у ніч на п'ятницю безпілотними авіаційними комплексами атакували Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський нафтопереробні заводи.

Окрім цього, завдано ударів по радіолокаційних станціях і центрах радіоелектронної розвідки російських загарбників в Брянській області та тимчасово окупованому Криму.

В Генштабі прокоментували удари по території РФ у ніч на 20 червня. Зокрема, підрозділи Збройних Сил України та Служби безпеки України атакували склад пально-мастильних матеріалів РФ в Тамбовській області, а також нафтобазу "Енемська", що в Республіці Адигея.

В районі нафтобази "Енемська" було зафіксовано щонайменше п'ять вибухів, після чого почалася пожежа.