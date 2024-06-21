Ночью ВСУ ударили по местам хранения "Шахедов" – Генштаб

В ночь на 21 июня Силы обороны Украины нанесли удар по местам хранения "Шахедов" и объектам подготовки беспилотников к запуску.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"Сегодня ночью Силы обороны Украины нанесли успешный удар по местам хранения и подготовки к применению "Shahed-136/Герань-2", учебным корпусам, пунктам управления и связи расчетов этих БПЛА, которые расположены в Краснодарском крае. По результатам боевой работы зафиксировано серию взрывов и пожар с последующей детонацией" , – говорится в сообщении.

Также в ночь на пятницу беспилотными авиационными комплексами атаковали Афипский, Ильский, Краснодарский и Астраханский нефтеперерабатывающие заводы.

Кроме того, нанесены удары по радиолокационным станциям и центрам радиоэлектронной разведки российских захватчиков в Брянской области и временно оккупированному Крыму.

В Генштабе прокомментировали удары по территории РФ в ночь на 20 июня. В частности, подразделения Вооруженных Сил Украины и Службы безопасности Украины атаковали состав горюче-смазочных материалов РФ в Тамбовской области, а также нефтебазу "Энемская" в Республике Адыгея.

В районе нефтебазы "Энемская" было зафиксировано по меньшей мере пять взрывов, после чего начался пожар.