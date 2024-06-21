У Польщі заявили про значне погіршення ситуації на кордоні з Білоруссю

Ситуація на кордоні з Білоруссю останнім часом радикально погіршилася: до Польщі намагаються потрапити добре підготовлені групи іноземців, які нападають на польських військових, прикордонників та поліцію. Про це заявив віцепрем’єр, міністр національної оборони РП Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє Укрінформ.

“Застосування зброї як попереджувальних пострілів є частішим: у травні цього року 770 разів, а за весь минулий рік близько 300 разів. Ситуація на кордоні складна. З іншого боку кордону маємо справу зі спеціалізованими групами, які атакують польський кордон, а не хочуть отримати притулок у Польщі” , - поінформував Косіняк-Камиш.

Він підкреслив, що ситуація діаметрально змінилася: озброєні, добре підготовлені групи сьогодні атакують польський кордон.

“Це зовсім інша ситуація, ніж та, яка спостерігалася рік чи два тому” , - констатував польський міністр.

Як повідомлялося, нещодавно у Польщі помер у шпиталі військовий, який незадовго до цього був поранений ножем через загородження на кордоні з Білоруссю. Після кількох інцидентів з пораненням військових і прикордонників уряд Польщі вирішив направити на кордон з Білоруссю додаткові сили, а також змінити правила застосування вогнепальної зброї польськими силовиками, які дадуть їм більшу свободу дій.

Уряд Польщі також визначив буферну зону на кордоні з Білоруссю, де не можна буде перебувати стороннім особам, яка і деяких місцях становитиме до 2 км.

У 2022 році Польща побудувала на кордоні з Білоруссю загородження заввишки 5,5 м і завдовжки 186 км, встановила сучасну систему електронного моніторингу у відповідь на штучне створення від літа 2021 року Білоруссю та Росією міграційного тиску на кордоні РБ з Польщею та Балтійськими країнами. Нещодавно ухвалено рішення про модернізацію цього загородження.

Крім того, Варшава до 2028 року в межах масштабної програми “Щит Схід” побудує на кордоні з Росією і Білоруссю укріплення, системи виявлення й оповіщення, передові бази, логістичні вузли й системи протидії безпілотникам.