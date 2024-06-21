В Польше заявили о значительном ухудшении ситуации на границе с Беларусью

Ситуация на границе с Беларусью в последнее время радикально ухудшилась: в Польшу пытаются попасть хорошо подготовленные группы иностранцев, нападающих на польских военных, пограничников и полицию. Об этом заявил вице-премьер, министр национальной обороны РП Владислав Косиняк-Камыш, сообщает Укринформ.

"Применение оружия в качестве предупредительных выстрелов чаще: в мае этого года 770 раз, а за весь прошлый год около 300 раз. Ситуация на границе сложная. С другой стороны, границы имеем дело со специализированными группами, которые атакуют польскую границу, а не хотят получить убежище в Польше" , - проинформировал Косиняк-Камыш.

Он подчеркнул, что ситуация диаметрально изменилась: вооруженные, хорошо подготовленные группы сегодня атакуют польскую границу.

"Это совсем другая ситуация, чем та, которая наблюдалась год или два назад" , - констатировал польский министр.

Как сообщалось, недавно в Польше скончался в госпитале военный, который незадолго до этого был ранен ножом из-за заграждения на границе с Беларусью. После нескольких инцидентов с ранением военных и пограничников правительство Польши решило направить на границу с Беларусью дополнительные силы, а также изменить правила применения огнестрельного оружия польскими силовиками, которые дадут им большую свободу действий.

Правительство Польши также определило буферную зону на границе с Беларусью, где нельзя будет находиться посторонним лицам, которые и в некоторых местах составят до 2 км.

В 2022 году Польша построила на границе с Беларусью заграждение высотой 5,5 м и длиной 186 км, установила современную систему электронного мониторинга в ответ на искусственное создание с лета 2021 года Беларусью и Россией миграционного давления на границе РБ с Польшей. Недавно было принято решение о модернизации этого заграждения.

Кроме того, Варшава к 2028 году в рамках масштабной программы "Щит Восток" построит на границе с Россией и Беларусью укрепления, системы обнаружения и оповещения, передовые базы, логистические узлы и системы противодействия беспилотникам.