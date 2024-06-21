У ГУР назвали удари по російських НПЗ "чутливими для країни-бензоколонки"

Росія використовує нафтопереробні заводи для підтримки своїх військ в Україні. Тому удари по таких об'єктах є чутливими для окупантів. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Справді зафіксовані гуркіт і "бавовна" на цих військових об'єктах (НПЗ, - ред.), вони використовуються саме з військовою ціллю, або для постачання окупаційного корпусу в Україні, або для фінансування геноцидної війни РФ проти України" , - сказав він.

Юсов наголосив, що Росія та путінський режим відчуває наслідки атак на НПЗ.

"Звичайно, для так званої Російської Федерації, яка офіційно себе позиціонує як "країна-бензоколонка", такі події є надзвичайно чутливим фактором і наслідки путінський режим і в цілому ця так звана їхня "економіка" на собі точно вже відчувають" , - додав представник ГУР.

Нічні удари по Росії

Цієї ночі у Краснодарському краї РФ лунали вибухи. Росіяни у мережі заявляли про атаку дронів, а Міноборони РФ, що нібито збило аж 120 безпілотників.

Генштаб ЗСУ повідомив, що у ніч на 21 червня Сили оборони атакували чотири російські нафтопереробні заводи - Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський.

Також були уражені радіолокаційні станції, центри радіолокаційної розвідки у Брянській області та Криму. Крім того, українські військові атакували місця зберігання "Шахедів".