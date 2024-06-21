В ГУР назвали удары по российским НПЗ "чувствительными для страны-бензоколонки"

Россия использует нефтеперерабатывающие заводы для поддержки своих войск в Украине. Поэтому удары по таким объектам чувствительны для оккупантов. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Действительно зафиксированы грохот и "бавовна" на этих военных объектах (НПЗ, - ред.), они используются именно с военной целью, либо для поставки оккупационного корпуса в Украину, либо для финансирования геноцидной войны РФ против Украины" , - сказал он.

Юсов подчеркнул, что Россия и путинский режим ощущают последствия атак на НПЗ.

"Конечно, для так называемой Российской Федерации, которая официально себя позиционирует как "страна-бензоколонка", такие события являются чрезвычайно чувствительным фактором и последствия путинский режим и в целом эта так называемая их "экономика" на себе точно уже чувствуют" , - добавил представитель ГУР.

Ночные удары по России

Этой ночью в Краснодарском крае РФ раздавались взрывы. Россияне в сети заявляли об атаке дронов, а Минобороны РФ, что якобы сбило 120 беспилотников.

Генштаб ВСУ сообщил, что в ночь на 21 июня Силы обороны атаковали четыре российских нефтеперерабатывающих завода - Афипский, Ильский, Краснодарский и Астраханский.

Также были поражены радиолокационные станции, радиолокационные центры разведки в Брянской области и Крыму. Кроме того, украинские военные атаковали места хранения "Шахедов".