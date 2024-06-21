В Україні попит на електромобілі зріс у 2,1 раза – "Опендатабот"

Рекордні 20,8 тисяч електроавто ввезли в Україну за 5 місяців 2024 року. Попри відключення світла, попит на електрокари виріс у 2,1 рази за рік.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Так, цьогоріч ввезли рекордну кількість таких машин — 20 785. Це у 2,1 рази більше, ніж за аналогічний період 2023 року, коли було ввезено 9 736 електрокарів.

Загалом на електроавто припадає 12,9% від загальної кількості імпортованих автівок.

Серед усіх електрокарів найбільшим попитом в українців користується Tesla — 4 742 автівки. На другому місці — Volkswagen: 3 194 електроавто, а замикає трійку лідерів Nissan — 3 034 електрокари.

Найзатребуванішими моделями серед «електричок» стали Nissan Leaf, Tesla Model 3 та VolkswagenID.4.

Лідером серед регіонів з ввезення електрокарів стала Львівщина — 13,5%, за нею йдуть Київ (13,1%) та Одеська область (9,3%).