В Украине спрос на электромобили вырос в 2,1 раза - "Опендатабот"
Рекордные 20,8 тысячи электромобилей ввезли в Украину за 5 месяцев 2024 года. Несмотря на отключение света, спрос на электрокары вырос в 2,1 раза в год.
Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот".
В этом году ввезли рекордное количество таких машин — 20 785. Это в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года, когда было ввезено 9 736 электрокаров.
В общей сложности на электрокары приходится 12,9% от общего количества импортируемых автомобилей.
Среди всех электрокаров наибольшим спросом у украинцев пользуется Tesla – 4 742 автомобиля. На втором месте – Volkswagen: 3 194 электромобилей, а замыкает тройку лидеров Nissan – 3 034 электрокара.
Самыми востребованными моделями среди "электричек" стали Nissan Leaf, Tesla Model 3 и VolkswagenID.4.
Лидером среди регионов по ввозу электрокаров стала Львовщина - 13,5%, за ней следуют Киев (13,1%) и Одесская область (9,3%).