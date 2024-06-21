В Украине спрос на электромобили вырос в 2,1 раза - "Опендатабот"

Рекордные 20,8 тысячи электромобилей ввезли в Украину за 5 месяцев 2024 года. Несмотря на отключение света, спрос на электрокары вырос в 2,1 раза в год.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот".

В этом году ввезли рекордное количество таких машин — 20 785. Это в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года, когда было ввезено 9 736 электрокаров.

В общей сложности на электрокары приходится 12,9% от общего количества импортируемых автомобилей.

Среди всех электрокаров наибольшим спросом у украинцев пользуется Tesla – 4 742 автомобиля. На втором месте – Volkswagen: 3 194 электромобилей, а замыкает тройку лидеров Nissan – 3 034 электрокара.

Самыми востребованными моделями среди "электричек" стали Nissan Leaf, Tesla Model 3 и VolkswagenID.4.

Лидером среди регионов по ввозу электрокаров стала Львовщина - 13,5%, за ней следуют Киев (13,1%) и Одесская область (9,3%).