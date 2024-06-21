Підозрювані в замаху на казахського журналіста втекли до Молдови

Підозрювані в замаху на журналіста Айдоса Садикова двоє громадян Казахстану перетнули кордон із Молдовою в день злочину, їх оголосили в міжнародний розшук.﻿﻿ Про це заявили в Офісі генпрокурора, повідомляє Українська правда.

"Територію України підозрювані покинули в день скоєння замаху на умисне вбивство, перетнувши кордон України та Молдови. Наразі їх оголошено в міжнародний розшук.

Голосіївським районним судом міста Києва двом громадянам Казахстану заочно обрано запобіжні заходи – тримання під вартою. Слідство триває, вживаються заходи щодо затримання підозрюваних" , – йдеться в повідомленні.

Замах на громадянина Казахстану Садикова стався 18 червня в Шевченківському районі столиці біля будинку, де потерпілий мешкає з дружиною.

Попередньо встановлено, що двоє чоловіків (Мейрам Каратаєв 9.05.1991 та Алтай Жаканбаєв 8.02.1988) ретельно спланували вбивство журналіста, який має в Україні статус біженця.

Підозрювані прибули на територію України 2 червня, перетнувши польсько-український кордон. У столиці вони орендували квартиру та придбали автомобіль.

За потерпілим деякий час спостерігали, вивчаючи його маршрути.

18 червня, у день скоєння злочину, один із підозрюваних підійшов до машини потерпілого, здійснив постріл, а його спільник спостерігав за ситуацією навколо будинку. Після цього вони залишили місце злочину.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури двом громадянам Республіки Казахстан повідомлено про підозру в замаху на умисне вбивство, вчиненому на замовлення та за попередньою змовою.