Подозреваемые в покушении на казахского журналиста сбежали в Молдову
Подозреваемые в покушении на журналиста Айдоса Садыкова двое граждан Казахстана пересекли границу с Молдовой в день преступления, они объявлены в международный розыск. Об этом заявили в Офисе генпрокурора, сообщает Украинская правда.
"Территорию Украины подозреваемые покинули в день совершения покушения на умышленное убийство, пересекая границу Украины и Молдовы. Сейчас они объявлены в международный розыск.
Голосеевским районным судом города Киева двум гражданам Казахстана заочно избрана мера пресечения - содержание под стражей. Следствие продолжается, принимаются меры по задержанию подозреваемых", – говорится в сообщении.
Покушение на гражданина Казахстана Садыкова произошло 18 июня в Шевченковском районе столицы возле дома, где потерпевший живет с женой.
Предварительно установлено, что двое мужчин (Мейрам Каратаев 9.05.1991 и Алтай Жаканбаев 8.02.1988) тщательно спланировали убийство журналиста, который имеет в Украине статус беженца.
Подозреваемые прибыли на территорию Украины 2 июня из Польши. В столице они арендовали квартиру и приобрели автомобиль.
За потерпевшим некоторое время наблюдали, изучая его маршруты.
18 июня, в день совершения преступления, один из подозреваемых подошел к машине пострадавшего, произвел выстрел, а его сообщник наблюдал за ситуацией вокруг дома. После этого они покинули место преступления.
Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры двум гражданам Республики Казахстан сообщено о подозрении в покушении на умышленное убийство, совершенном по заказу и по предварительному сговору группой лиц.