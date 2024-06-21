Подозреваемые в покушении на казахского журналиста сбежали в Молдову

Подозреваемые в покушении на журналиста Айдоса Садыкова двое граждан Казахстана пересекли границу с Молдовой в день преступления, они объявлены в международный розыск.﻿﻿ Об этом заявили в Офисе генпрокурора, сообщает Украинская правда.

"Территорию Украины подозреваемые покинули в день совершения покушения на умышленное убийство, пересекая границу Украины и Молдовы. Сейчас они объявлены в международный розыск.

Голосеевским районным судом города Киева двум гражданам Казахстана заочно избрана мера пресечения - содержание под стражей. Следствие продолжается, принимаются меры по задержанию подозреваемых" , – говорится в сообщении.

Покушение на гражданина Казахстана Садыкова произошло 18 июня в Шевченковском районе столицы возле дома, где потерпевший живет с женой.

Предварительно установлено, что двое мужчин (Мейрам Каратаев 9.05.1991 и Алтай Жаканбаев 8.02.1988) тщательно спланировали убийство журналиста, который имеет в Украине статус беженца.

Подозреваемые прибыли на территорию Украины 2 июня из Польши. В столице они арендовали квартиру и приобрели автомобиль.

За потерпевшим некоторое время наблюдали, изучая его маршруты.

18 июня, в день совершения преступления, один из подозреваемых подошел к машине пострадавшего, произвел выстрел, а его сообщник наблюдал за ситуацией вокруг дома. После этого они покинули место преступления.

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры двум гражданам Республики Казахстан сообщено о подозрении в покушении на умышленное убийство, совершенном по заказу и по предварительному сговору группой лиц.