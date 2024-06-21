У Бучі невідомий підірвав гранату в авто: вимагав відвезти до кордону

Невідомий підірвав гранату у салоні авто жителя Бучі та загинув. Він раптом сів у машину, почав погрожувати водієві, а потім висмикнув чеку.﻿ Про це повідомили в поліції Київської області, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Сьогодні, 21 червня, до Бучанського районного управління поліції Київщини близько 10:50 надійшло повідомлення від мешканки міста про те, що біля її двору стався вибух у автомобілі" , - йдеться у повідомленні.

Як попередньо встановили правоохоронці, до 59-річного водія автомобіля КІА у машину сів невідомий чоловік та погрожуючи гранатою вимагав відвезти його на кордон із сусідньою державою.

"Водій встиг покинути авто, в цей час невідомий підірвав боєприпас. Чоловік загинув на місці. Водій тілесних ушкоджень не зазнав" , - додали правоохоронці.