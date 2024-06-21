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В Буче неизвестный взорвал гранату в авто: требовал отвезти к границе

Неизвестный взорвал гранату в салоне авто жителя Бучи и погиб. Он внезапно сел в машину, начал угрожать водителю, а после этого выдернул чеку.﻿ Об этом заявили в полиции Киевской области, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Сегодня, 21 июня, в Бучанское районное управление полиции Киевской области около 10:50 поступило сообщение от жительницы города о том, что возле ее двора произошел взрыв в автомобиле", - говорится в сообщении.

Как предварительно установили правоохранители, к 59-летнему водителю автомобиля КИА в машину сел неизвестный мужчина и угрожая гранатой потребовал отвезти его на границу с соседним государством.

"Водитель успел покинуть авто, в настоящее время неизвестный взорвал боеприпас. Мужчина погиб на месте. Водитель телесных повреждений не получил", - добавили правоохранители.
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Фото: facebook.com/pol.kyivregion

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