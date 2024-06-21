Сенатори США закликали визнати Росію державою-спонсоркою тероризму

Підписання угоди про партнерство між Росією та Північною Корею та поглиблення військової співпраці між авторитарними країнами має стати остаточним поштовхом для ухвалення у Конгресі США рішення про визнання РФ державою-спонсоркою тероризму, повідомляє Голос Америки.

На цьому на спільній пресконференції у четвер, 20 червня, наголосили сенатори від обох провідних партій Конгресу США, презентуючи відповідний законопроєкт.

"Росія заслуговує на те, аби бути в маленькому вибірковому клубі вбивць"

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що в доповнення до злочинів, які Росія скоїла в Україні та інших країнах світу, візит Путіна до Північної Кореї є новим викликом і зараз настав "саме той момент" для ухвалення цього законопроєкту:

"Той факт, що він (Путін - ред.) мав достатньо сміливості укласти оборонну угоду з Північною Кореєю... одним із найбільш репресивних режимів на планеті означає, що ми втратили стримування... Я закликаю адміністрацію, враховуючи те, що Путін зробив учора, піти ва-банк і визнати його режим таким, яким він є: державою-спонсором тероризму" , – заявив Грем.

Своєю чергою, сенатор-демократ Річард Блюменталь зазначив, що підписана угода між Володимиром Путіном та Кім Чен Ином є "глибоко лякаючою" і "ворожою до США, миру, свободи та справедливості в усьому світі".

"Двоє найбільш автократичних лідерів у світі, які вчиняють звірства, стоять разом і є спонсорами тероризму... Росія заслуговує на те, аби бути в цьому маленькому вибірковому клубі вбивць, що коять звірства" , - заявив Блюменталь.

Сенатори згадують про причетність РФ до отруєння Ющенка, Литвиненка та Скрипалів

Як зазначають сенатори-автори законопроєкту, за вказівкою Володимира Путіна уряд Росії "сприяв і продовжує сприяти актам міжнародного тероризму проти політичних опонентів, іноземних громадян та інших країн".

У передумовах, які кваліфікують Росію як державу-спонсорку тероризму, сенатори зазначають зокрема "незаконне вторгнення в суверенну Україну у 2022 році, що призвело до жорстокого вбивства тисяч невинних цивільних осіб".

Крім цього, до переліку доказів терористичної діяльності РФ сенатори пропонують внести отруєння кандидата у президенти України Віктора Ющенка у 2004 році, отруєння колишнього офіцера ФСБ Росії Олександра Литвиненка у 2006 році, збиття на Донеччині рейсу 350 Malaysia Airlines у 2014 році, підтримку авіабомбардування Алеппо в Сирії у 2016 році, отруєння колишнього російського військового офіцера та британського подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки у Великій Британії у 2018 році та смерть у 2024 році російського опозиціонера Олексія Навального.

Перспективи ухвалення законопроєкту

На запитання журналістки, коли саме відповідний законопроєкт можуть винести на голосування, сенатори відповіли, що це станеться "скоріше, ніж пізніше".

"Прогнози щодо часу є досить небезпечними в Сенаті Сполучених Штатів" , – додав Блюменталь.

Водночас, за його словами, наразі в Конгресі є двопартійна підтримка законопроєкту про визнання Росії державою-спонсором тероризму:

"Цей законопроєкт є двопартійним і в нього є інші підписанти. І для мене це пріоритет, бо я особисто бачив, що Росія зробила в Україні".﻿

Сенатор-демократ зазначив, що щодо документа також відбувається співпраця з адміністрацією президента США.

"Я розмовляв з адміністрацією щодо цього документа. Вони, безумовно, симпатизують нашим цілям. Ми попрацювали над деякими пунктами. Ми плануємо продовжувати з ними (адміністрацією, - ред.) працювати. Але я думаю, що зараз нам час рухатися вперед" , – зазначив Блюменталь.

Ліндсі Грем, коментуючи узгодження законопроєкту з Білим домом, додав, що не вважає визнання Росії державою-спонсоркою тероризмом провокативним кроком з боку Вашингтона: