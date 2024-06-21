Сенаторы США призвали признать Россию государством-спонсором терроризма

Подписание соглашения о партнерстве между Россией и Северной Кореей и углубление военного сотрудничества между авторитарными странами должно стать окончательным толчком к принятию в Конгрессе США решения о признании РФ государством-спонсором терроризма, сообщает Голос Америки.

Об этом на совместной пресс-конференции в четверг, 20 июня, отметили сенаторы от обеих ведущих партий Конгресса США, презентуя соответствующий законопроект.

"Россия заслуживает того, чтобы быть в маленьком избирательном клубе убийц"

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что в дополнение к преступлениям, совершенным Россией в Украине и других странах мира, визит Путина в Северную Корею является новым вызовом и сейчас настал "именно тот момент" для принятия этого законопроекта:

"Тот факт, что он (Путин - ред.) имел достаточно смелости заключить оборонное соглашение с Северной Кореей... одним из самых репрессивных режимов на планете означает, что мы потеряли сдерживание... Я призываю администрацию, учитывая то, что Путин сделал вчера, пойти ва-банк и признать его режим таким, какой он есть: государством-спонсором терроризма" , – заявил Грэм.

В свою очередь, сенатор-демократ Ричард Блюменталь отметил, что подписанное соглашение между Владимиром Путином и Ким Чен Ином является "глубоко пугающим" и "враждебным США, миру, свободе и справедливости во всем мире".

"Двое самых автократических лидеров в мире, которые совершают зверства, стоят вместе и являются спонсорами терроризма... Россия заслуживает того, чтобы быть в этом маленьком избирательном клубе творящих зверства убийц" , - заявил Блюменталь.

Сенаторы вспоминают о причастности РФ к отравлению Ющенко, Литвиненко и Скрипачей

Как отмечают сенаторы-авторы законопроекта, по указанию Владимира Путина правительство России "способствовало и продолжает способствовать актам международного терроризма против политических оппонентов, иностранных граждан и других стран".

В предпосылках, которые квалифицируют Россию как государство-спонсорку терроризма, сенаторы отмечают, в частности, "незаконное вторжение в суверенную Украину в 2022 году, что привело к жестокому убийству тысяч невинных гражданских лиц".

Кроме этого, в перечень доказательств террористической деятельности РФ сенаторы предлагают внести отравление кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко в 2004 году, отравление бывшего офицера ФСБ России Александра Литвиненко в 2006 году, сбитие на Донбассе рейса 350 Malaysia в 2016 году, отравление бывшего российского военного офицера и британского двойного агента Сергея Скрипача и его дочери в Великобритании в 2018 году и смерть в 2024 году российского оппозиционера Алексея Навального.

Перспективы принятия законопроекта

На вопрос журналиста, когда именно соответствующий законопроект может быть вынесен на голосование, сенаторы ответили, что это произойдет "скорее, чем позже".

"Прогнозы по времени достаточно опасны в Сенате Соединенных Штатов" , - добавил Блюменталь.

В то же время, по его словам, сейчас в Конгрессе есть двухпартийная поддержка законопроекта о признании России государством-спонсором терроризма:

"Этот законопроект двухпартийный и у него есть другие подписанты. И для меня это приоритет, потому что я лично видел, что Россия сделала в Украине."

Сенатор-демократ отметил, что по документу также происходит сотрудничество с администрацией президента США.

"Я разговаривал с администрацией по этому документу. Они, безусловно, симпатизируют нашим целям. Мы поработали над некоторыми пунктами. Мы планируем продолжать с ними (администрацией, – ред.) работать. Но я думаю, что сейчас нам пора двигаться вперед" , – отметил Блюменталь.

Линдси Грэм, комментируя согласование законопроекта с Белым домом, добавил, что не считает признание России государством-спонсором терроризмом провокационным шагом со стороны Вашингтона: