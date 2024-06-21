На Кубані під обстріл потрапила військова частина ППО – Astra

Ракета потрапила до казарми військової частини ППО під Єйськом на Кубані. Попередньо поранено 9 російських військових.

Про це повідомляє Astra з посиланням на джерела.

"У ніч на 21 червня в селі Воронцовка в Краснодарському краї невстановлена ракета потрапила в казарму в/год 33859. Поруч знаходиться полігон Воронцовський. Будівлю казарми пошкоджено, поранено 9 російських військовослужбовців, повідомили джерела в екстрених службах регіону" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ні місцева влада, ні Міноборони РФ про ракетну атаку на військову частину ППО не повідомили.

Загалом, за даними російського Міноборони, сили ППО у Краснодарському краї відбили сьогодні вночі атаку 43 безпілотників.