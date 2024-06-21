На Кубани под обстрел попала военная часть ПВО – Astra
Ракета попала в казарму войсковой части ПВО под Ейском на Кубани. Предварительно, ранены 9 российских военных.
Об этом сообщает Astra со ссылкой на источники.
"В ночь на 21 июня в селе Воронцовка в Краснодарском крае неустановленная ракета попала в казарму в/ч 33859. Рядом находится полигон Воронцовский. Здание казармы повреждено, ранены 9 российских военнослужащих, сообщили источники Astra в экстренных службах региона", – говорится в сообщении.
Отмечается, что ни местные власти, ни Минобороны РФо ракетной атаке на войсковую часть ПВО не сообщили.
Всего, по данным российского Минобороны, силы ПВО в Краснодарском крае отразили сегодня ночью атаку 43 беспилотников.