Трамп: Війна розпочалась через прагнення України до НАТО

Суперник президента США Джо Байдена на виборах Дональд Трамп заявив, що його опонент ніколи не мав обіцяти Україні членства у НАТО. Про це Трамп сказав в ефірі подкасту All In, повідомляє Європейська правда.

Республіканець висловив переконання, що вторгнення Росії спровокували саме наміри України приєднатись до НАТО.

"Я вже 20 років чую, що якщо Україна піде до НАТО – це буде реальною проблемою для Росії. Я чув це довгий час. Я думаю, що саме тому ця війна розпочалася" , – сказав Трамп.

"Байден постійно говорив неправильні речі, і одна із неправильних речей – він сказав, що Україна піде у НАТО… Коли я чув, як він говорить, я думав: цей хлопець почне війну" , – додав він.

Трамп вкотре заявив, що якби він залишався президентом США, повномасштабна війна Росії не розпочалась би.

"Чотири роки ніхто навіть не говорив, що Росія піде на Україну. Цього б ніколи не сталося. Росія не збиралась нападати на Україну. Як тільки я пішов (з Білого дому), вони почали шикуватись біля кордонів. ﻿

І я подумав, що Путін, мабуть – він хороший переговірник – я думав, що він робить це з метою переговорів. Тоді зненацька вони напали… Байден говорив протилежне до того, що, я думаю, він мав казати. Речі, які він говорив і досі говорить – вони божевільні" , – сказав Трамп.

Раніше в інтерв’ю TIME президент США Джо Байден заявив, що мир в Україні означає гарантування того, що Росія ніколи не зможе окупувати Україну; на його думку, членство в НАТО для цього не є необхідним.