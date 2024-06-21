Трамп: Война началась из-за стремления Украины в НАТО

Соперник президента США Джо Байдена на выборах Дональд Трамп заявил, что его оппонент никогда не должен был обещать Украине членства в НАТО. Об этом Трамп сказал в эфире подкаста All In, сообщает Европейская правда.

Республиканец выразил убеждение, что вторжение России спровоцировали именно намерения Украины присоединиться к НАТО.

"Я уже 20 лет слышу, что если Украина пойдет в НАТО – это будет реальной проблемой для России. Я слышал это долгое время. Я думаю, что именно поэтому эта война началась" , – сказал Трамп.

"Байден постоянно говорил неправильные вещи, и одна из неправильных вещей – он сказал, что Украина пойдет в НАТО... Когда я слышал, как он говорит, я думал: этот парень начнет войну" , – добавил он.

Трамп в очередной раз заявил, что если бы он оставался президентом США, полномасштабная война России не началась бы.

"Четыре года никто даже не говорил, что Россия пойдет на Украину. Этого бы никогда не произошло. Россия не собиралась нападать на Украину. Как только я ушел (из Белого дома), они начали выстраиваться у границ.

И я подумал, что Путин, видимо – он хороший переговорщик – я думал, что он делает это с целью переговоров. Тогда неожиданно они напали... Байден говорил противоположное тому, что, я думаю, он должен был говорить. Вещи, которые он говорил и до сих пор говорит – они сумасшедшие" , – сказал Трамп.

Ранее в интервью TIME президент США Джо Байден заявил, что мир в Украине означает обеспечение того, что Россия никогда не сможет оккупировать Украину; по его мнению, членство в НАТО для этого не является необходимым.