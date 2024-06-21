Генштаб: На фронті вже 64 зіткнення, найбільше атак – на Покровському напрямку

Наразі загальна кількість ворожих атак на лінії бойового зіткнення досягла 64. Найбільшу активність ворог продовжує проявляти на Покровському напрямку.

Про це йдеться﻿ в зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 13:00 21 червня.

На Харківському напрямку окупанти застосовували КАБи з напрямку Бєлгорода (РФ) по районах Липців, Зеленого та Нескучного.

На Куп’янському напрямку загальна кількість атак ворога – вісім, з них – дві, в районі Синьківки, ще тривають.

На Лиманському напрямку боєзіткнення точаться в районах Серебрянського лісу та Невського. Наразі уже чотири рази окупаційні сили намагалися просунутися на цьому напрямку від початку доби.

Тривають бої в районі Верхньокам’янського на Сіверському напрямку. Наразі це вже восьма спроба атакувати на напрямку, попередні - відбиті.

Також російський агресор проявляє активність на Краматорському напрямку, а саме в районах Калинівки та Часового Яру. Загалом, ворог намагався просунутися на цьому напрямку вже вісім разів, з них три боєзіткнення іще тривають.

Наразі найбільша кількість ворожих атак на Покровському напрямку. Воздвиженка, Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське – райони в яких наразі відбиваються атаки росіян. Загалом на напрямку наразі кількість ворожих спроб покращити свої позиції досягла 25.

На Курахівському напрямку на цей час активних штурмових дій противник не проводить. Атаки в районах Костянтинівки та Парасковіївки відбито.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.