Генштаб: На фронті вже 64 зіткнення, найбільше атак – на Покровському напрямку
Наразі загальна кількість ворожих атак на лінії бойового зіткнення досягла 64. Найбільшу активність ворог продовжує проявляти на Покровському напрямку.
Про це йдеться в зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 13:00 21 червня.
На Харківському напрямку окупанти застосовували КАБи з напрямку Бєлгорода (РФ) по районах Липців, Зеленого та Нескучного.
На Куп’янському напрямку загальна кількість атак ворога – вісім, з них – дві, в районі Синьківки, ще тривають.
На Лиманському напрямку боєзіткнення точаться в районах Серебрянського лісу та Невського. Наразі уже чотири рази окупаційні сили намагалися просунутися на цьому напрямку від початку доби.
Тривають бої в районі Верхньокам’янського на Сіверському напрямку. Наразі це вже восьма спроба атакувати на напрямку, попередні - відбиті.
Також російський агресор проявляє активність на Краматорському напрямку, а саме в районах Калинівки та Часового Яру. Загалом, ворог намагався просунутися на цьому напрямку вже вісім разів, з них три боєзіткнення іще тривають.
Наразі найбільша кількість ворожих атак на Покровському напрямку. Воздвиженка, Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське – райони в яких наразі відбиваються атаки росіян. Загалом на напрямку наразі кількість ворожих спроб покращити свої позиції досягла 25.
На Курахівському напрямку на цей час активних штурмових дій противник не проводить. Атаки в районах Костянтинівки та Парасковіївки відбито.
На решті напрямків обстановка без особливих змін.