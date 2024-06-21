Генштаб: На фронте уже 64 столкновения, больше всего атак – на Покровском направлении

В настоящее время общее количество вражеских атак на линии боевого столкновения достигло 64. Наибольшую активность враг продолжает проявлять на Покровском направлении.

Об этом говорится в возведении Генерального штаба ВСУ по состоянию на 13:00 21 июня.

На Харьковском направлении оккупанты применяли УАБы по направлению Белгорода (РФ) по районам Липцев, Зеленого и Нескучного.

На Купянском направлении общее количество атак врага – восемь, из них – две, в районе Синьковки еще продолжаются.

На Лиманском направлении боестолкновения идут в районах Серебрянского леса и Невского. Уже четыре раза оккупационные силы пытались продвинуться на этом направлении с начала суток.

Продолжаются бои в районе Верхнекаменского на Северском направлении. Пока это уже восьмая попытка атаковать на направлении, предыдущие – отбиты.

Также российский агрессор проявляет активность на Краматорском направлении, а именно в районах Калиновки и Часового Яра. В общем, враг пытался продвинуться на этом направлении уже восемь раз, из них три боеприкосновения еще продолжаются.

Наибольшее количество вражеских атак на Покровском направлении. Воздвиженка, Новоалександровка, Сокол, Новопокровское – районы, в которых отражаются атаки россиян. Всего на направлении количество вражеских попыток улучшить свои позиции достигло 25.

На Кураховском направлении в настоящее время активных штурмовых действий противник не проводит. Атаки в районах Константиновки и Парасковеевки отражены.

По остальным направлениям обстановка без особых изменений.