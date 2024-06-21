Ексдиректор НАБУ Ситник отримав посаду в Агенції оборонних закупівель

Колишній директор Національного антикорупційного бюро та ексзаступник очільника Нацагентства з питань запобігання корупції Артем Ситник став заступником директора Агенції оборонних закупівель. Своє призначення він підтвердив журналістам, повідомляє Дзеркало тижня.

За словами Ситника, він відповідатиме за безпеку не лише закупівель, а й функціонування установи загалом.

Зазначимо, що зараз підприємство Міністерства оборони України «Агенція оборонних закупівель» очолює Марина Безрукова, яка обійняла цю посаду на початку 2024 року. Саме її заступником і призначили Ситника.

Саму ж "Агенцію оборонних закупівель" створили 2022 року відокремлено від апарату Міністерства. Це має дозволити звести до мінімуму корупційні ризики. Тоді як за задумом міністра оборони Рустема Умєрова створення Агенції має позбавити його необхідності підписувати сенситивні документи.

Поява "Агенції оборонних закупівель" оборонне відомство на крок ближчим до імплементації стандартів і процедур НАТО і воно має сприяти ефективному використанню бюджетних коштів та скоротити терміни постачання товарів для потреб ЗСУ.