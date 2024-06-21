Экс-директор НАБУ Сытник получил должность в Агентстве оборонных закупок

Бывший директор Национального антикоррупционного бюро и экс-замглавы Нацагентства по предотвращению коррупции Артем Сытник стал заместителем директора Агентства оборонных закупок. Свое назначение он подтвердил в комментарии журналистам, сообщает Зеркало недели.

По словам Сытника, он будет отвечать за безопасность не только закупок, но и функционирования учреждения в целом.

Отметим, что сейчас предприятие Министерства обороны Украины "Агентство оборонных закупок" возглавляет Марина Безрукова, которая заняла этот пост в начале 2024 года. Именно ее заместителем и назначили Сытника.

Само же "Агентство оборонных закупок" было создано в 2022 году отделено от аппарата Министерства. Это должно позволить свести к минимуму коррупционные риски. В то время как по замыслу министра обороны Рустема Умерова создание Агентства должно избавить его от необходимости подписывать сенситивные документы.

Появление "Агентства оборонных закупок" оборонное ведомство на шаг ближе к имплементации стандартов и процедур НАТО и должно способствовать эффективному использованию бюджетных средств и сократить сроки поставки товаров для нужд ВСУ.