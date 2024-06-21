Пекін звинуватив ЄС у провокуванні "торговельної війни"

Уряд Китаю звинуватив Європейський Союз у загостренні торгових суперечок між двома сторонами і заявив, що подальша ескалація може призвести до "торговельної війни". Про це йдеться в заяві речника Міністерства торгівлі КНР, повідомляє Укрінформ.

"Європейський Союз продовжує загострювати торговельні суперечки та може спровокувати "торговельну війну", відповідальність за яку повністю лежить на європейській стороні" , - ідеться в заяві.

У ній зауважується, що Китай не хоче такого розвитку подій, проте ЄС лише від початку цього року запровадив 31 торговельне й інвестиційне обмеження щодо компаній із КНР та розпочав ряд перевірок, які, на думку Пекіна, проводить нечесно.

Зокрема, в китайському відомстві поскаржились на хід ініційованого Єврокомісією восени минулого року антисубсидійного розслідування стосовно виробників електромобілів.

"Під час цього розслідування європейська сторона чинила тиск на китайські компанії, використовувала залякування і погрожувала застосувати високі штрафні мита, вимагаючи при цьому надто широку інформацію, що містить комерційну й корпоративну таємницю" , - зазначено в документі.

У Пекіні назвали такий підхід європейців «типовим протекціонізмом» і пообіцяли рішуче захищати свої законні інтереси.

Минулого тижня Європейська комісія, попри протести Китаю, встановила підвищені до 38,1% тарифи на китайські електромобілі, що призведе до зростання на понад третину їх вартості на ринку Європи.

У відповідь Китай оголосив антидемпінгове розслідування щодо імпорту свинини з Європейського Союзу та пригрозив подібними кроками стосовно іншої імпортованої з ЄС продукції.