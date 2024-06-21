Пекин обвинил ЕС в провоцировании "торговой войны"

Правительство Китая обвинило Европейский Союз в обострении торговых споров между двумя сторонами и заявило, что дальнейшая эскалация может привести к "торговой войне". Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Министерства торговли КНР, сообщает Укринформ.

"Европейский Союз продолжает обострять торговые споры и может спровоцировать "торговую войну", ответственность за которую полностью лежит на европейской стороне" , - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что Китай не хочет такого развития событий, однако ЕС только с начала этого года ввел 31 торговое и инвестиционное ограничение в отношении компаний из КНР и начал ряд проверок, которые, по мнению Пекина, проводит нечестно.

В частности, в китайском ведомстве пожаловались на ход инициированного Еврокомиссией осенью прошлого года антисубсидиарного расследования в отношении производителей электромобилей.

"В ходе этого расследования европейская сторона оказывала давление на китайские компании, использовала запугивание и угрожала применить высокие штрафные пошлины, требуя при этом слишком широкую информацию, содержащую коммерческую и корпоративную тайну" , - говорится в документе.

В Пекине назвали такой подход европейцев типичным протекционизмом и пообещали решительно защищать свои законные интересы.

На прошлой неделе Европейская комиссия, несмотря на протесты Китая, установила повышенные до 38,1% тарифы на китайские электромобили, что приведет к росту более трети их стоимости на рынке Европы.

В ответ Китай объявил антидемпинговое расследование по импорту свинины из Европейского Союза и пригрозил подобными шагами в отношении другой импортируемой из ЕС продукции.