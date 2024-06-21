В Кремлі заговорили про необхідність діалогу зі США
Росія готова до діалогу зі США, але з усього спектру існуючих питань, включаючи війну в Україні. Про це сказав речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє Корреспондент.
"Президент Росії говорив про перспективи діалогу, і сказав, що ми готові до діалогу зі Сполученими Штатами, зацікавлені в діалозі зі Сполученими Штатами, але тільки до комплексного діалогу. Виривати якісь окремі сегменти із загального комплексу проблем неможливо, і ми цього не робитимемо", – заявив він.
Пєсков запевнив, що Росія готова до "діалогу широкого, комплексного, який охоплює всі виміри, включаючи вимір нинішній, пов'язаний із конфліктом навколо України".
"Але загалом цей діалог вкрай затребуваний, він потрібен, тому що проблеми накопичуються, і дуже багато проблем, пов'язаних із глобальною архітектурою безпеки", – резюмував він.