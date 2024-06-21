В Кремлі заговорили про необхідність діалогу зі США

Росія готова до діалогу зі США, але з усього спектру існуючих питань, включаючи війну в Україні. Про це сказав речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє Корреспондент.

"Президент Росії говорив про перспективи діалогу, і сказав, що ми готові до діалогу зі Сполученими Штатами, зацікавлені в діалозі зі Сполученими Штатами, але тільки до комплексного діалогу. Виривати якісь окремі сегменти із загального комплексу проблем неможливо, і ми цього не робитимемо" , – заявив він.

Пєсков запевнив, що Росія готова до "діалогу широкого, комплексного, який охоплює всі виміри, включаючи вимір нинішній, пов'язаний із конфліктом навколо України".