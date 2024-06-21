В Кремле заговорили о необходимости диалога с США
Россия готова к диалогу с США, но по всему спектру существующих вопросов, включая войну в Украине. Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает Корреспондент.
"Президент России говорил о перспективах диалога, и сказал, что мы готовы к диалогу с Соединенными Штатами, заинтересованы в диалоге с Соединенными Штатами, но только к комплексному диалогу. Вырывать какие-то отдельные сегменты из общего комплекса проблем невозможно, и мы этого не будем делать", – заявил он.
Песков заверил, что Россия готова к "диалогу широкому, комплексному, который охватывает все измерения, включая нынешнее измерение, связанное с конфликтом вокруг Украины".
"Но в общем этот диалог крайне востребован, он нужен, потому что проблемы накапливаются, и очень много проблем, связанных с глобальной архитектурой безопасности", – резюмировал он.