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В Кремле заговорили о необходимости диалога с США

В Кремле заговорили о необходимости диалога с США
Фото: Facebook

Россия готова к диалогу с ﻿США, но по всему спектру существующих вопросов, включая войну в Украине. Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает Корреспондент.

"Президент России говорил о перспективах диалога, и сказал, что мы готовы к диалогу с Соединенными Штатами, заинтересованы в диалоге с Соединенными Штатами, но только к комплексному диалогу. Вырывать какие-то отдельные сегменты из общего комплекса проблем невозможно, и мы этого не будем делать", – заявил он.

Песков заверил, что Россия готова к "диалогу широкому, комплексному, который охватывает все измерения, включая нынешнее измерение, связанное с конфликтом вокруг Украины".

"Но в общем этот диалог крайне востребован, он нужен, потому что проблемы накапливаются, и очень много проблем, связанных с глобальной архитектурой безопасности", – резюмировал он.

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