В Кремле заговорили о необходимости диалога с США

Россия готова к диалогу с ﻿США, но по всему спектру существующих вопросов, включая войну в Украине. Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает Корреспондент.

"Президент России говорил о перспективах диалога, и сказал, что мы готовы к диалогу с Соединенными Штатами, заинтересованы в диалоге с Соединенными Штатами, но только к комплексному диалогу. Вырывать какие-то отдельные сегменты из общего комплекса проблем невозможно, и мы этого не будем делать" , – заявил он.

Песков заверил, что Россия готова к "диалогу широкому, комплексному, который охватывает все измерения, включая нынешнее измерение, связанное с конфликтом вокруг Украины".