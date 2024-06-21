Українські студенти та поліцейські проходитимуть базову військову підготовку

В Україні запровадили базову військову підготовку для студентів та поліцейських. Про це заявив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, повідомляє Новое время.

Як зазначив Мельничук, зміни запровадили відповідно до статті 10−1 закону України Про військовий обовʼязок і військову службу. Кабмін встановив, що базову військову підготовку будуть проходити чоловіки (жінки за бажанням), які навчаються за денною або дуальною формою навчання.

Згідно зі змінами, базову підготовку за навчальним планом будуть проходити:

курсанти вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти;

курсанти закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських;

поліцейські під час проходження первинної професійної підготовки у закладах освіти зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських.

Організацію та супровід базової загальновійськової підготовки студентів та поліцейських поклали на Міністерство оборони, Міністерство освіти й науки, Міністерство внутрішніх справ, Генштаб й інші державні органи, до сфери управління яких належать заклади вищої освіти та заклади освіти, що здійснюють підготовку поліцейських.