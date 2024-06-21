Украинские студенты и полицейские будут проходить базовую военную подготовку

В Украине ввели базовую военную подготовку для студентов и полицейских. Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, сообщает Новое время.

Как отметил Мельничук, изменения ввели в соответствии со статьей 10−1 закона Украины О воинской обязанности и военной службе. Кабмин установил, что базовую военную подготовку будут проходить мужчины (женщины по желанию), которые учатся по дневной или дуальной форме обучения.

Согласно изменениям, базовую подготовку по учебному плану будут проходить:

курсанты высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высших учебных заведений;

курсанты высших учебных заведений со специфическими условиями обучения, осуществляющих подготовку полицейских;

полицейские во время прохождения первичной профессиональной подготовки в учебных заведениях со специфическими условиями обучения, осуществляющих подготовку полицейских.

Организацию и сопровождение базовой общевойсковой подготовки студентов и полицейских возложили на Министерство обороны, Министерство образования и науки, Министерство внутренних дел, Генштаб и другие государственные органы, к сфере управления которых относятся высшие учебные заведения и учебные заведения, осуществляющие подготовку полицейских.