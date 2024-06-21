У Німеччині затримали трьох осіб за підозрою у шпигунстві, серед них виявився українець

21 червня Федеральна прокуратура Німеччини повідомила, що у місті Франкфурт-на-Майні затримали трьох громадян Вірменії, України й Росії, яких підозрюють у шпигунстві на користь іноземної спецслужби.﻿﻿ З посиланням на заяву Федеральної прокуратури Німеччини, повідомляє Європейська правда.

Громадянина України Роберта А., Вірменії Вардгеса І. та Росії Армана С. звинувачують у зборі інформації про "людину з України, яка перебувала" в Німеччині.

"З цією метою 19 червня 2024 року вони відвідали кафе у Франкфурті-на-Майні, де мала перебувати особа, на яку вони орієнтувалися" , – йдеться в повідомленні.

Трьох підозрюваних напередодні затримали, за клопотанням прокуратури суддя постановив узяти їх під арешт.

Інших деталей про справу не повідомляють.

До цього в Німеччині не раз виявляли шпигунів, які працювали на російську розвідку, зокрема й серед високопосадовців Бундесверу.

Цього тижня німецькі спецслужби застерегли, що Росія все частіше вдається до шантажу і фінансових стимулів, щоб найняти німців для шпигунства на свою користь.