В Германии задержали трех человек по подозрению в шпионаже, среди них оказался украинец

21 июня Федеральная прокуратура Германии сообщила, что в городе Франкфурт-на-Майне задержали трех граждан Армении, Украины и России, которых подозревают в шпионаже в пользу иностранной спецслужбы.﻿﻿ Со ссылкой на заявление Федеральной прокуратуры Германии, сообщает Европейская правда.

Гражданина Украины Роберта А., Армении Вардгеса И. и России Армана С. обвиняют в сборе информации о "человеке из Украины, который находился" в Германии.

"С этой целью 19 июня 2024 года они посетили кафе во Франкфурте-на-Майне, где должен был находиться человек, на которого они ориентировались" , – говорится в сообщении.

Трех подозреваемых накануне задержали, по ходатайству прокуратуры судья постановил взять их под арест.

Других деталей о деле не сообщается.

До этого в Германии не раз выявляли шпионов, работавших на российскую разведку, в том числе и среди высокопоставленных чиновников Бундесвера.

На этой неделе немецкие спецслужбы предостерегли, что Россия все чаще прибегает к шантажу и финансовым стимулам, чтобы нанять немцев для шпионажа в свою пользу.